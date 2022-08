Adolescente é preso com coquetel Molotov inspirado no TikTok — CMIO

O suposto incendiário disse à polícia que aprendeu a receita explosiva no aplicativo de mídia social favorito da Geração Z

A polícia da cidade israelense de Haifa prendeu um garoto de 15 anos com isqueiros e um coquetel molotov na sexta-feira. O adolescente disse aos policiais que fez o dispositivo incendiário de acordo com uma receita que encontrou no TikTok.

Após ser preso, o adolescente disse à polícia que queria ver se a receita da bomba caseira funcionaria, e planejava jogá-la em uma área arenosa de um parque da cidade. A polícia estimou que o dispositivo poderia ter provocado um grande incêndio devido à quantidade de combustível usado, informou o Ynet News.

As diretrizes da comunidade do TikTok proíbem conteúdo que “descreve ou fornece detalhes instrucionais sobre como realizar uma atividade perigosa”, Isso contém “instruções sobre como fazer ou usar armas que possam incitar a violência”, ou aquilo “exibe armas de fogo, acessórios de armas de fogo, munições ou armas explosivas”.













Quase todas as principais plataformas de mídia social têm políticas semelhantes sobre armas e explosivos, embora essas regras sejam regularmente desrespeitadas. Nos dias e semanas após as tropas russas entrarem na Ucrânia, proliferaram instruções sobre a fabricação de coquetéis molotov – renomeados como “Bandera Smoothies” em homenagem ao líder nacionalista ucraniano e criminoso de guerra Stepan Bandera.

Um desses vídeos foi postado no Facebook pelo ucraniano ex primeiro-ministroVladimir Groysman.

Antes do advento das mídias sociais, ‘The Anarchist Cookbook’ era o recurso principal para fabricantes de bombas amadores. Publicado nos EUA na década de 1970 e compartilhado nos primeiros fóruns da Internet na década de 1990, o livro incluía instruções para armas caseiras, drogas e explosivos. Apesar das inúmeras críticas do Departamento de Justiça dos EUA, do FBI e da Casa Branca, o livro não foi proibido nos EUA devido à proteção da liberdade de expressão pela Primeira Emenda.