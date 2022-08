Truss do Reino Unido quer rotular a China de ‘ameaça’ — The Times — CMIO

Não haverá mais parceria econômica entre Londres e Pequim se Liz Truss vencer, disseram fontes ao jornal

Liz Truss poderia rotular a China como uma ‘ameaça’ para o Reino Unido pela primeira vez se vencer a corrida para se tornar primeira-ministra, disseram seus aliados ao The Times.

A medida dará a Pequim o mesmo status de Moscou, que é descrito na Revisão Integrada da Grã-Bretanha como uma “ameaça aguda” a Londres, disse o jornal em um relatório na segunda-feira.

A revisão, que estabelece as prioridades do Reino Unido em diplomacia e defesa para a próxima década, foi publicada no ano passado.

Classificou a China como um ‘concorrente sistêmico’, argumentando que a Grã-Bretanha deveria permanecer aberta ao comércio e ao investimento da potência asiática, mas cautelosa quanto aos riscos à segurança nacional.

Truss, o favorito na corrida para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro, prometeu reabrir a revisão e alterar algumas de suas disposições se ela se tornar a chefe do governo.













“Não haverá mais parcerias econômicas” entre o Reino Unido e a China sob Truss, um de seus aliados disse ao The Times.

Outro membro não identificado da equipe de Truss disse: “Liz endureceu a posição do Reino Unido em Pequim desde que se tornou secretária de Relações Exteriores. [in September 2021] e continuaria a assumir uma postura agressiva como PM.”



“Ela tem sido ativa em chamar a atenção para a coerção econômica da China, trabalhando com o G7 e outros aliados para mobilizar investimentos em países de baixa e média renda como um contraponto à iniciativa do Cinturão e Rota da China”. ele adicionou.

Truss já havia classificado os gigantes de tecnologia chineses como um risco de segurança e pediu que mais armas fossem enviadas para a ilha autônoma de Taiwan, que Pequim vê como parte de seu território.

Ela enfrentará o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak na rodada final da corrida para se tornar o líder conservador e – automaticamente – o novo primeiro-ministro.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Candidato a primeiro-ministro britânico pede ao G20 que impeça Putin

Os quase 200.000 membros do Partido Conservador decidirão o vencedor, que será anunciado em 5 de setembro.