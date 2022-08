Reino Unido transferirá aviões de guerra para aeroportos civis – Daily Express – CMIO

Jatos de combate serão baseados perto de pistas civis pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial

A Grã-Bretanha está se preparando para estacionar aviões de combate em aeroportos civis pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em resposta ao conflito na Ucrânia, informou o Daily Express no domingo, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A dispersão de aviões pelo país ajudará as unidades de resposta rápida da Royal Air Force a sobreviverem a ataques em suas bases, disse o jornal.

O esquema Agile Combat Employment (ACE) foi inicialmente destinado a potenciais hotspots no exterior, como o Indo-Pacífico, Oriente Médio e Europa Oriental.

De acordo com o relatório, um teste no próximo mês terá caças a jato Eurofighter Typhoon e F-35 baseados em Norfolk, Lincolnshire e Escócia. “dispersos em pequenos grupos e baseados discretamente” em vários aeroportos regionais com pistas adequadas.

Outros jatos e aeronaves maiores serão baseados em diferentes áreas em tempos de “crise iminente”, disse o jornal.

O primeiro-ministro Boris Johnson disse no mês passado que a Grã-Bretanha aumentará os gastos com defesa para 2,5% de seu PIB até o final de 2030 para se adaptar a “um mundo mais perigoso e mais competitivo”.