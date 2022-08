Polícia de Miami executando recompra de armas ‘para a Ucrânia’ – CMIO

O programa de recompra “Guns 4 Ukraine” oferece cartões-presente em troca de armas de fogo

A cidade de Miami está oferecendo cartões-presente para pessoas que vendem suas armas de fogo pessoais para serem enviadas para a Ucrânia. Vários desses eventos de recompra já foram realizados na cidade durante o verão, o último dos quais foi no sábado passado.

De acordo com um panfleto postado na conta do governo local no Twitter, aqueles que participam do programa de recompra ‘Guns 4 Ukraine’ podem esperar receber um vale-presente de US$ 50 para enviar uma arma, US$ 100 para uma espingarda ou rifle e até US$ 150 para um rifle de alta potência, como um AR-15 ou AK-47.

Armas de fogo caseiras ou de estilo réplica, bem como armas de ar comprimido ou airsoft, não se qualificam para um cartão-presente, mas ainda podem ser entregues “para a segurança pública”. O objetivo do programa não é apenas ajudar a Ucrânia, mas também ajudar a tirar armas das ruas de Miami, segundo autoridades da cidade.

Durante os eventos anteriores do ‘Guns 4 Ukraine’ realizados no final de junho e julho, a polícia de Miami alegou ter recolhido 167 rifles de assalto e revólveres, que o comissário da cidade Ken Russell descreveu como um “esforço sem precedentes” para ajudar os ucranianos “em seu momento de necessidade” e também para tirar armas das ruas da cidade.

Aleksandr Markushyn, prefeito da cidade de Irpin, na região de Kiev, na Ucrânia, afirmou em seu canal Telegram que essas 167 armas de fogo foram enviadas para Irpin no que é “um precedente na história da parceria internacional entre a Ucrânia e os EUA”. Markushyn disse que as armas seriam entregues a policiais de Irpin e combatentes da defesa territorial.

Também foi relatado que a cidade de Miami também fornecerá à polícia de Irpin capacetes e coletes à prova de balas. Isso ocorre depois que Miami declarou Irpin uma de suas cidades irmãs no mês passado, o que, segundo Russel, permite que os governos municipais coordenem essas doações.













Alguns críticos da iniciativa, no entanto, argumentaram que as armas coletadas por meio de tais programas de recompra provavelmente ficarão aquém do que as autoridades ucranianas dizem que precisam, já que Kiev continua exigindo armamento mais sofisticado, como sistemas avançados de foguetes, drones e armas anti-explosão. aeronaves e armas antitanque.

Os EUA têm sido o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia desde que a Rússia lançou sua operação militar no país no final de fevereiro. No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou um novo pacote de ajuda militar de US$ 2,98 bilhões para Kiev, o maior até o momento.

A Rússia tem criticado o fornecimento de armas pelos EUA e seus aliados, argumentando que eles apenas prolongam o conflito e aumentam o risco de um confronto direto entre Moscou e a Otan.