Poderoso líder iraquiano anuncia aposentadoria completa — CMIO

A medida ocorre quando os apoiadores de Muqtada al-Sadr pressionam o parlamento do país a se dissolver em meio a um impasse político

O político iraquiano altamente influente Muqtada al-Sadr anunciou uma aposentadoria completa da política em meio a uma crise constitucional que engole o parlamento do país.

Al-Sadr, um clérigo xiita cujo movimento político conquistou o maior número de cadeiras nas eleições parlamentares do ano passado, mas não conseguiu formar um novo governo, anunciou um “retirada definitiva” em um comunicado publicado em sua conta no Twitter.

Ele acusou seus oponentes de não ouvir seus pedidos de reforma e disse que fecharia os escritórios de seu movimento em resposta ao impasse parlamentar em andamento.

A notícia revigorou os partidários de al-Sadr a renovar seus protestos de rua em Bagdá. As mesmas pessoas estavam por trás da violação no mês passado do prédio do parlamento com o objetivo de impedir que uma aliança política rival, a Estrutura de Coordenação, formasse um governo.

O Movimento Sadrista, liderado pelo político de 48 anos, conquistou 73 assentos na legislatura iraquiana de 329 assentos no ano passado, mas suas tentativas de formar uma coalizão dominante falharam, levando a uma crise constitucional. Em junho, seus parlamentares renunciaram a seus cargos quando al-Sadr pediu a dissolução total do órgão.













Esta semana, o Supremo Tribunal Federal do Iraque deve se reunir para decidir se o parlamento deve ser dissolvido.

O clérigo é um crítico ferrenho da influência estrangeira na política iraquiana, seja ela ocidental ou iraniana. O Quadro de Coordenação é composto por forças que dizem estar ligadas aos interesses iranianos no país.

As milícias apoiadas pelo Irã foram cruciais no esforço do Iraque para derrotar o grupo terrorista Estado Islâmico (EI, antigo ISIS), que conquistou grandes áreas do país, incluindo sua segunda maior cidade, Mosul, em 2014. por conter a influência das milícias xiitas no Iraque, e disse que elas não deveriam estar representadas no novo governo.

Esta não é a primeira vez que Al-Sadr anuncia sua retirada da vida política no Iraque, tendo feito isso em várias ocasiões ao longo dos anos antes de reconsiderar mais tarde.