Grande companhia aérea aterra pilotos após briga no cockpit – CMIO

Dois pilotos da Air France foram suspensos depois de brigar durante um voo Genebra-Paris

A Air France suspendeu dois de seus pilotos depois que eles começaram uma briga física no cockpit durante um voo no início deste verão, de acordo com o jornal suíço La Tribune, que conversou com funcionários da companhia aérea no sábado. A notícia vem quando a operadora enfrenta escrutínio por não aderir às diretrizes de segurança.

Conforme confirmado por uma porta-voz da Air France, a briga no ar ocorreu durante um voo Genebra-Paris em junho, quando o capitão e o copiloto de um avião da Airbus tiveram uma disputa logo após a decolagem. Os pilotos se agarraram pelos colarinhos depois que um aparentemente atingiu o outro. A tripulação de cabine acabou intervindo e um dos membros da tripulação foi deixado na cabine para vigiar os dois pilotos, disse a porta-voz.

Ela observou que o incidente “acabou rápido” sem afetar a segurança do voo, que ocorreu de forma rotineira após a resolução da briga. O funcionário disse ao La Tribune que os pilotos já foram suspensos e aguardam uma decisão da administração.

As notícias da luta seguem um relatório divulgado na semana passada pela agência de investigação aérea da França, BEA, que acusou alguns pilotos da Air France de não seguirem os procedimentos corretos durante incidentes de segurança.

O relatório se concentrou em um vazamento de combustível em um voo da Air France de Brazzaville, Congo, para Paris em dezembro de 2020. Durante esse voo, os pilotos redirecionaram o avião, mas não cortaram a energia do motor ou pousaram o mais rápido possível, conforme ditado pelo vazamento de combustível. procedimentos de emergência. A tripulação conseguiu pousar com segurança no Chade, mas o BEA observa que os pilotos corriam o risco de falha do motor ou combustão.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Avião com destino a Los Angeles pega fogo (VÍDEO)

O BEA supõe que em outros casos semelhantes entre 2017 e 2022, os pilotos da Air France agiram com base em sua própria análise da situação, em vez de seguir estritamente os protocolos de segurança.

Em resposta, a Air France disse que realizaria uma auditoria de segurança e se comprometeu a seguir as recomendações do BEA para aconselhar os pilotos a revisar seus voos posteriormente. A companhia aérea também prometeu tornar os manuais de treinamento mais rigorosos sobre os procedimentos de segurança.