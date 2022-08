Royal Navy comenta falha de seu maior navio de guerra — CMIO

O porta-aviões britânico atingido HMS Prince of Wales está sendo transferido para um porto “mais adequado para permitir uma inspeção mais aprofundada do navio”, a Marinha Real twittou na segunda-feira, reconhecendo que os seguidores “pode estar ciente” que o navio de guerra de £ 3 bilhões (US $ 3,5 bilhões) estava passando por alguns “questões” desde que deixou seu porto de Portsmouth no domingo.

“Todos estão trabalhando duro para entender o problema e o que pode ser feito em seguida”, prometeu a Marinha em outro tweet, explicando que “agora nosso foco está no navio e nosso pessoal.”

O maior navio da Marinha partiu no domingo para o que havia sido descrito como “uma missão histórica para moldar o futuro das operações de jatos furtivos e drones” definido para durar quatro meses antes de quebrar não muito longe da costa sul. Fontes da indústria de defesa sugeriram que o problema estava no eixo da hélice do navio.

O HMS Prince of Wales só se tornou totalmente operacional no ano passado, exigindo £ 3,3 milhões em reparos após um incidente em 2020, quando a água na sala de máquinas danificou seus componentes eletrônicos. Durante seus dois anos de vida, passou apenas 87 dias no mar.