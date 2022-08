Dois mortos e 19 feridos em confrontos em Bagdá – mídia – CMIO

Duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em confrontos entre forças de segurança e apoiadores do influente clérigo xiita Muqtada al-Sadr perto do Palácio Republicano em Bagdá na segunda-feira, informou a Sky News Arabia, citando fontes médicas iraquianas. O Departamento de Estado dos EUA negou relatos de que sua embaixada havia sido evacuada.

As mortes aconteceram “no meio” da fortificada Zona Verde, onde estão situados o palácio e a embaixada dos EUA, disseram as fontes médicas à Sky News Arabia. Mais cedo, centenas de manifestantes derrubaram barreiras de concreto e invadiram o palácio. Isso ocorreu depois que al-Sadr anunciou sua renúncia da política após meses de tentativas fracassadas de formar um governo diante da oposição de facções xiitas rivais e aliadas do Irã.

Pouco antes da notícia das vítimas, a agência de notícias AFP informou que tiros podiam ser ouvidos ecoando na Zona Verde. Este tiroteio pode ser ouvido em imagens de vídeo da cena.

Os militares iraquianos responderam à violação do palácio declarando um toque de recolher em toda a cidade, enquanto reforços militares foram apressados ​​para lidar com as multidões de partidários de al-Sadr inundando a Zona Verde. Canhões de água foram usados ​​para repelir os manifestantes, e foram relatadas batalhas entre agentes de segurança e manifestantes.

Mustafa al-Kadhimi, primeiro-ministro interino do Iraque e aliado de al-Sadr, pediu às multidões que se retirassem da área. A Sky News Arabia informou que alguns dos manifestantes começaram a deixar a Zona Verde pouco depois, antes de tentar entrar novamente.

Outrora o centro nevrálgico da ocupação dos EUA, a Zona Verde ainda abriga várias embaixadas estrangeiras e organizações internacionais, e as sedes de sucessivos governos iraquianos pós-invasão foram ali sediadas.

Com a zona mergulhando no caos, imagens de vídeo capturaram um helicóptero decolando do telhado do que parecia ser a embaixada dos EUA – uma cena que lembra a caótica retirada americana de Cabul em agosto passado. Vários relatórios não confirmados sugeriram que funcionários estavam sendo evacuados da embaixada, embora o Departamento de Estado tenha dito à Fox News que esses relatórios foram “falso.”

Em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira, a missão diplomática dos EUA no Iraque disse que é “preocupado com a escalada das tensões e insta todas as partes a permanecerem em paz”.

As disputas internas entre o bloco político de al-Sadr e a Aliança Estrutural de Coordenação – um bloco xiita aliado ao Irã – impediram o clérigo de formar um governo depois de conquistar 73 assentos na legislatura iraquiana de 329 assentos no ano passado. Al-Sadr, um crítico vocal da influência estrangeira no Iraque, procurou excluir o Quadro de Coordenação de um governo potencial, levando este último a tentar formar um governo próprio.

Os partidários de Al-Sadr ocupam o parlamento iraquiano desde o final de julho para evitar tal resultado, e o clérigo pediu a dissolução do parlamento e novas eleições.