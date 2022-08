Turquia apela à França para reconhecer consequências do seu passado colonial

“Se Paris supõe que no continente africano existe uma percepção negativa da França, então o seu passado colonial é a razão disso, junto com as tentativas de preservar, através de vários métodos, sua antiga influência no continente. A França deve aceitar a realidade e tentar mudar a sua abordagem. Paris tem que, antes de mais nada, reconhecer os problemas relacionados com o seu passado e tentar os resolver, em vez de colocar a culpa em outros países. Isso contradiz a realidade social e os fatos históricos, bem como é uma demonstração da percepção deturpada por parte de certos políticos”, especifica-se no comunicado.