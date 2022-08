A mídia expressou temores de que a interrupção do fornecimento do combustível pelo gasoduto de 31 de agosto a 2 de setembro, anunciada pelo lado russo, possa ser, o que aumentaria o caos energético na União Europeia (UE).

“O fechamento completo do Nord Stream pode levar ao esgotamento das reservas de gás na UE no início de janeiro de 2023”, disse o jornal, citando a especialista em segurança energética Valery Chow.

Neste momento, de acordo com o jornal, a UE está a caminho de atingir sua meta de 80% da capacidade de gás antes do prazo estipulado de 1º de novembro, mas lida com a “incerteza” e com eventuais “choques de mercado” com a redução ou interrupção do fornecimento de gás.