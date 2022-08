Ministério da Defesa de Taiwan diz que China posicionou 8 navios e 23 aviões perto da ilha

“8 embarcações da Marinha do ELP e 23 aeronaves do ELP foram detectadas em torno de nossa região envolvente hoje [28] até as 17h00 (GMT+8). As Forças Armadas de Taiwan monitoraram a situação e responderam a essas atividades com aeronaves em CAP [patrulhamento aéreo de combate], embarcações navais e sistemas de mísseis terrestres”, tuitou o ministério.