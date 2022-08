UE perderá bilhões sem turistas russos – oficial – CMIO

Restrições de entrada prejudicarão a economia do bloco, enquanto os russos sempre terão outros destinos para viajar

A União Europeia perderá cerca de € 21 bilhões (US$ 20,97 bilhões) se impedir a entrada de turistas russos no bloco, escreveu o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, em seu canal oficial do Telegram na quinta-feira, comentando o que chamou de “o frenesi de propostas para proibir nossos cidadãos de entrar na UE continua.”

“Segundo as estimativas mais conservadoras, a Europa vai perder 21 mil milhões de euros devido às restrições à entrada dos nossos cidadãos. Ao puxar uma cortina de ferro em torno de seus países, eles se punem por causa de sua própria estupidez e ignorância,– afirmou Volodin.

Segundo o responsável, 80% da população mundial não apoia as sanções contra Moscovo, o que significa que os turistas russos têm locais a visitar fora da UE. Além disso, ele sugere que a infraestrutura de turismo da própria Rússia seja desenvolvida para acomodar viagens domésticas.

“Temos um grande número de lugares bonitos. Tudo deve ser feito para criar condições para viagens e lazer em nosso país,” ele disse.













No início de agosto, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky ponderou que os russos deveriam “vivem em seu próprio mundo até que mudem sua filosofia,” e instou o Ocidente a recusar a entrada de turistas russos. Moscou respondeu dizendo que tais propostas só teriam um efeito negativo em todos os envolvidos e chamou a medida de “discriminatório.”

No entanto, várias nações europeias mais tarde expressaram apoio à proposta de Zelensky. Uma reunião informal dos ministros das Relações Exteriores da UE está marcada para o final de agosto, quando eles discutirão a possibilidade de introduzir restrições de visto para turistas russos, disse a representante da Comissão Europeia Anita Hipper na semana passada.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT