Embaixador de Angola na Rússia diz que moedas nacionais serão usadas para acordos mútuos

Angola pode aderir ao sistema de pagamentos Mir, desenvolvido pela Rússia em resposta às sanções ocidentais, e permitir a utilização de cartões MIR no país, informou a RIA Novosti no sábado, citando o embaixador de Luanda na Rússia Augusto da Silva Cunha.

“Tecnicamente, a utilização do sistema Mir em Angola é possível… acredito que Angola possa aderir a este sistema, mas sob condição de valer a pena”, ele disse.

“Isso dependerá crucialmente do nível de nossas relações financeiras e econômicas, bem como da quantidade de investimentos no país. O governo angolano está totalmente aberto aos investidores russos, e se a sua participação for significativa, então, é claro, seria racional e lógico aderir a este sistema e aceitá-lo”, disse. da Silva Cunha acrescentou.

O enviado também disse que as duas nações podem mudar para acordos mútuos em moedas nacionais, acrescentando que o rublo russo pode ser facilmente usado para esse fim.













A Rússia começou a desenvolver seu próprio sistema nacional de pagamentos quando os EUA o puniram com sanções em 2014. Naquela época, clientes de vários bancos russos estavam temporariamente impossibilitados de usar Visa e Mastercard devido às restrições.

Desde a introdução do novo sistema, os bancos russos já emitiram mais de 129 milhões de cartões MIR. Atualmente, eles são aceitos na Turquia, Vietnã, Armênia, Coréia do Sul, Uzbequistão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Ossétia do Sul e Abkhazia.

No início deste mês, a mídia indiana informou que os caixas eletrônicos e terminais do país podem em breve começar a aceitar cartões de débito e crédito MIR russos, enquanto a Rússia planejava retribuir e começar a aceitar o RuPay indiano. Em julho, o chefe do departamento econômico da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Moscou, Ahmed Al-Ketb, disse que as nações começaram a negociar um acordo que permitiria o uso dos cartões do sistema de pagamento Mir no estado do Golfo.

