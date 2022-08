MRE da Alemanha diz que Berlim quer 'ajudar' Ucrânia, mas está sem armas

“Entendo que os ucranianos querem entregas mais rápidas e maiores. Mas não temos grandes quantidades de sistemas modernos e funcionais que são necessários no momento e prontos para entrega em nossos estoques no momento”, disse ela.

A Alemanha continua sendo um dos principais doadores de assistência militar, com US$ 1,7 bilhão gastos ou prometidos para gastos futuros com armamentos para “ajudar” a Ucrânia a acabar com o conflito. A “ajuda” incluiu armamento antiaéreo Gepard e IRIS-T, lançadores de foguetes múltiplos Mars, obuses autopropulsados ​​Panzerhaubitze 2000, lançadores de mísseis de 70 mm e todos os tipos de munição, bombas e mísseis.