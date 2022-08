Índia em negociações de gás com a Rússia — CMIO

Algumas importações acordadas não são enviadas desde maio devido ao conflito Rússia-Ucrânia

A Índia está atualmente em negociações com a Rússia para retomar o fornecimento de gás sob o acordo de importação de longo prazo entre a gigante estatal russa de energia Gazprom e a GAIL, controlada pelo Estado da Índia, de acordo com o presidente da GAIL, Manoj Jain, citado pela Reuters.

A GAIL, maior distribuidora de gás e operadora de gasodutos do país, não pôde receber as importações previamente acordadas desde maio e foi obrigada a cortar o fornecimento aos clientes como resultado.

“Existem alguns problemas imediatos que estamos tentando resolver tanto no nível da empresa quanto no G2G [government to government] nível,” ele disse em uma reunião anual de acionistas na sexta-feira.

Jain destacou que os volumes sob o acordo da Gazprom, que equivale a cerca de um quinto do portfólio global de gás da GAIL no exterior de 14 milhões de toneladas por ano, foram atingidos pelo conflito Rússia-Ucrânia.

“Então, no geral, não está nos afetando de maneira significativa. O único efeito é na extensão de dez a 15 por cento”, disse o dirigente, acrescentando que a adição de gás doméstico reduz o impacto no abastecimento local para cerca de 7-8%.

A GAIL assinou um contrato de 20 anos com a Gazprom em 2012. De acordo com os termos do contrato, a empresa deveria comprar uma média de 2,5 milhões de toneladas de GNL, Gás Natural Liquefeito, anualmente. Os fornecimentos sob o contrato começaram em 2018.

A Gazprom Marketing Singapore (GMTS) assinou o acordo em nome da Gazprom. No entanto, a GMTS era uma unidade da Gazprom Germania e foi apreendida por Berlim como parte das sanções ocidentais sobre a operação militar da Rússia na Ucrânia.

