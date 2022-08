Alemanha ainda não conseguiu encontrar substituto para o gás russo, diz governador da Baviera

De acordo com o operador Nord Stream AG, as entregas de gás do gasoduto são novamente esperadas no nível de cerca de 31 milhões de metros cúbicos. A Nord Stream, e a Gazprom atribuiu volumes menores aos atrasos na devolução da turbina Siemens do Canadá, para onde foi enviada para reparos. Em 25 de julho, devido à falha de outra turbina, a Gazprom reduziu ainda mais o fornecimento, com o gasoduto operando atualmente a 20% de sua capacidade, que é de aproximadamente 170 milhões de metros cúbicos por dia.