Diamantes russos sancionados fluindo para o mercado global – Bloomberg – CMIO

A gigante da mineração Alrosa está vendendo grandes quantidades de pedras preciosas para a Índia e a Europa

A gigante de mineração russa Alrosa reviveu discretamente as exportações para níveis quase pré-sanções, informou a Bloomberg na terça-feira, observando que a empresa está vendendo mais de US$ 250 milhões em diamantes por mês.

De acordo com o relatório, citando pessoas familiarizadas com o assunto, as vendas da empresa russa estão atualmente apenas cerca de US$ 50 a US$ 100 milhões por mês abaixo dos níveis pré-sanções.

As vendas foram retomadas à medida que alguns bancos indianos se sentem mais à vontade para facilitar as transações em outras moedas que não o dólar americano, explicaram as fontes à Bloomberg.

Eles disseram que a maioria das gemas russas está indo para fabricantes na Índia, “onde centenas de empresas, em sua maioria familiares, cortam e lapidam pedras brutas em produtos acabados, prontos para serem usados ​​em brincos e anéis de noivado.” As fontes também disseram que a Alrosa está vendendo diamantes para compradores na Índia e na Europa, principalmente em troca de rúpias indianas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ocidente não rotula gemas russas como ‘diamantes de sangue’ – mídia

Não há indicação de que qualquer venda tenha violado sanções ou leis, acrescentou o relatório, citando as fontes dizendo que ainda há um desconforto generalizado sobre as implicações de negociar produtos russos. “As negociações estão sendo feitas em silêncio”, disseram as fontes, observando que a Alrosa parou de publicar qualquer informação sobre suas vendas ou desempenho financeiro.

Em abril, os EUA impuseram sanções à Alrosa, entre outras grandes empresas estatais russas. A Alrosa é o maior produtor mundial de diamantes brutos, que responde por cerca de um terço da oferta global.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT