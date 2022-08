A Rússia pode permitir a interrupção completa do fornecimento de gás para a UE – Bloomberg – CMIO

O aumento nos preços globais de energia funciona inteiramente a favor de Moscou, dizem analistas

A Rússia pode encerrar totalmente suas exportações de gás natural para a UE por mais de um ano, sem causar danos significativos à economia nacional, informou a Bloomberg, citando estrategistas da Capital Economics.

À luz da situação atual dos preços, a Rússia “A balança de pagamentos está em uma posição tão forte que, se os preços do petróleo e as exportações de petróleo permanecerem nos níveis atuais, a Rússia poderá manter as exportações de gás para a Europa em 20% dos níveis normais por pelo menos três anos”. disseram analistas da consultoria em nota vista pela agência.

Um corte de oferta de um ano pela Rússia pode acontecer “sem consequências adversas para a sua economia”, Liam Peach, um dos economistas da Capital Economic, disse.

De acordo com Peach, apesar dos volumes reduzidos, os ganhos trimestrais da Rússia gerados pelas exportações de gás podem chegar a US$ 20 bilhões.

“Se a Rússia fecha ou não as torneiras completamente será uma decisão política e a duração de qualquer corte dependeria do tamanho das receitas de petróleo compensatórias”. disse Pêssego.

Vários líderes europeus acusaram repetidamente Moscou de usar o gás como arma de pressão política, com o Kremlin rejeitando a alegação. Os problemas técnicos mais recentes com o gasoduto Nord Stream 1, uma importante rota de gás da Rússia para a Europa, levaram a Gazprom a reduzir as entregas, elevando os preços.

Espera-se que outro grande teste para o mercado surja na próxima semana, quando a gigante da energia interrompe os fluxos de gás através do Nord Stream 1 por três dias devido a trabalhos de manutenção, a partir de 31 de agosto.

