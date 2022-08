Com Índia, China e Rússia, 50.000 soldados participarão dos exercícios militares de Vostok





envolverão mais de 50 mil pessoas, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Os exercícios estratégicos conjuntos denominados Vostok 2022 serão realizados a partir de 1º de setembro e, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

Entre os dias 1 e 7 de setembro de 2022, as forças conjuntas estarão sob a liderança do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação da Rússia.

O treinamento prático envolve ações defensivas e ofensivas em diversas regiões do leste russo, disse o Ministério da Defesa em comunicado.

Argélia, Armênia, Belarus, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, China, Laos, Mongólia , Nicarágua, Síria e Tajiquistão. Os exercícios envolverão membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) e da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), bem como outros estados parceiros, incluindo Azerbaijão,, Armênia, Belarus,, Cazaquistão, Quirguistão,, Laos, Mongólia , Nicarágua, Síria e Tajiquistão.

mais de 5.000 unidades de armas e equipamentos militares, incluindo 140 aeronaves, 60 navios de guerra, barcos e embarcações de apoio, estarão envolvidos nas manobras, disse o Ministério da Defesa. Mais de 50.000 militares,e equipamentos militares, incluindo 140 aeronaves,, barcos e embarcações de apoio, estarão envolvidos nas manobras, disse o Ministério da Defesa.

No último dia 17, o Ministério da Defesa da China confirmou sua participação no evento, e comunicou que o Exército de Libertação Popular (ELP) da China enviará suas tropas à Rússia, esperando que o evento “aprofunde a cooperação pragmática e amigável com os militares dos países participantes”.

Com isso, o ELP chinês espera elevar o nível de coordenação estratégica entre as partes e a capacidade de lidar com diversas ameaças de segurança.





