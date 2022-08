Gigantes do varejo alemães cortam o uso de energia — mídia — CMIO

Empresas adotam medidas de economia de energia à medida que a necessidade de economizar se torna mais premente em toda a Europa

Lojas de departamento e shoppings em toda a Alemanha começaram a desligar as escadas rolantes ou limitar seu uso, na mais recente tentativa de economizar energia, informou o tablóide alemão Bild no sábado.

As escadas rolantes estão fora de ação em várias lojas da rede alemã de eletrônicos Saturn, e nas gigantes das lojas de departamento Karstadt e Galeria Kaufhof e limitadas no shopping ECE durante as manhãs e noites. A gigante de móveis IKEA está considerando um passo semelhante.

“Começamos a economizar energia em iluminação e escadas rolantes. Fazemos isso o máximo possível tentando não afetar nossos clientes” O chefe do grupo de vendas da Galeria-Kaufhof, Miguel Müllenbach, disse à mídia.

Em 25 de agosto, Berlim revelou uma série de medidas destinadas a reduzir o consumo de gás natural durante a próxima temporada de aquecimento. As medidas incluem a redução da temperatura de aquecimento em escritórios e prédios públicos, com exceção de instituições sociais como hospitais – de 20 para 19 graus Celsius.













Além disso, a publicidade ao ar livre, a iluminação da vitrine e do monumento serão desligadas das 22h às 6h, horário local. Os proprietários das lojas serão instados a evitar manter as portas abertas por muito tempo, para preservar o calor.

A Alemanha está enfrentando problemas de fornecimento de gás natural através do gasoduto Nord Stream 1, que opera com apenas 40% da capacidade desde junho, fornecendo cerca de 67 milhões de metros cúbicos por dia. A redução ocorreu devido ao atraso no retorno das turbinas a gás após manutenção programada no Canadá, resultante das sanções de Ottawa contra a Rússia.

Em julho, o fornecimento de gás russo através do gasoduto caiu para 20% de seu nível máximo, já que as turbinas restantes precisam de uma revisão, enquanto uma unidade-chave permanece presa na Alemanha.

