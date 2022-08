Berlim prepara a nacionalização da Gazprom Germania

A Gazprom Germania havia sido renomeada anteriormente como Securing Energy for Europe (SEFE, na sigla em inglês) e foi gerenciada pela Federal Grid Agency . Enquanto isso, a nova holding recebeu um nome semelhante: Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG, na sigla em inglês).

Dois advogados de um escritório de advocacia particular já foram nomeados diretores administrativos da nova holding, publicou o portal Welt am Sonntag, acrescentando que esta “é uma instituição puramente preventiva que atualmente existe apenas como um escudo de lei corporativa”

A Gazprom Germania, uma subsidiária da gigante russa de gás, a Gazprom, costumava operar algumas das maiores instalações de armazenamento de gás natural do país . A empresa foi apreendida como parte das sanções relacionadas à Ucrânia à Rússia.

Em junho, a Bloomberg informou que o governo alemão planejava alocar até US$ 10,4 bilhões (R$ 52,65 bilhões) para resgatar a Gazprom Germania, que foi confiscada pelo regulador de energia do país em abril. Naquela época, o regulador disse que administraria a empresa no interesse da Alemanha e da Europa.