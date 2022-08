China enviou 37 aeronaves e oito navios para Taiwan

Os militares taiwaneses detectaram na segunda-feira 37 aviões e oito navios do Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA) se aproximando da ilha. deve do relatório diário do departamento de defesa de Taiwan.

“A partir das 17h (12h, horário de Moscou) de 29 de agosto, as forças armadas de Taiwan registraram a atividade de 37 aeronaves e oito navios do Exército Popular de Libertação da China no mar e no espaço aéreo perto de Taiwan”, disse o relatório.

As relações oficiais entre o governo central da RPC e sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início da década de 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.