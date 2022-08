Joia da OTAN, porta-aviões do Reino Unido quebra após partir para os EUA

Neste momento, a Marinha Real britânica está investigando “um problema mecânico de emergência“, disse um porta-voz da Defesa do Reino Unido ao The Guardian neste domingo (28).

Embora o ministério tenha fornecido poucas informações sobre o incidente, o navio de guerra de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,7 bilhões) e 65 mil toneladas estava a caminho de uma missão de quatro meses nos Estados Unidos quando quebrou. Ele permanece na área da costa sul perto da Ilha de Wight.

A mídia britânica relatou que foram encontrados danos em um dos eixos da hélice do HMS Prince of Wales, e mergulhadores estão inspecionando o porta-aviões.

Este não é o primeiro incidente com este porta-aviões: em 2020, o HMS Prince of Wales, principal porta-aviões da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), ficou fora de serviço por seis meses devido a inundações em sua casa de máquinas.

Em seguida, a partida planejada do navio para os Estados Unidos teve que ser cancelada, e a embarcação ficou encalhada em Portsmouth. De acordo com o The Guardian, durante seus primeiros dois anos de serviço, o porta-aviões passou menos de 90 dias no mar.

O HMS Prince of Wales faz parte do grupo de ataque de porta-aviões do Reino Unido ao lado de seu navio irmão, o HMS Queen Elizabeth, que deve ser implantado no Báltico e no Mediterrâneo neste ano.

Ele deveria cruzar o Atlântico com sua tripulação de 1.600 pessoas, parando em Halifax, no Canadá, bem como em Nova York e no Caribe.

A tripulação está programada para treinar ao lado dos militares dos EUA e da Marinha Real Canadense em um programa com jatos F-35B e sistemas não tripulados.

