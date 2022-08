Ela esclareceu que após a morte do pai de Tsyganenko, que morreu há cerca de três anos, a mãe do suspeito se mudou para a casa do filho.

A jornalista e cientista política Daria Dugina morreu na noite de 20 de agosto em uma explosão de carro na rodovia Mozhaisk, no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse em 22 de agosto que os serviços especiais ucranianos estavam por trás do assassinato de Dugina, o autor era a cidadã ucraniana Natalya Vovk, que chegou à Rússia com sua filha em 23 de julho. Segundo o FSB, após uma explosão controlada do carro, o autor do assassinato e sua filha partiram para a Estônia pela região de Pskov.