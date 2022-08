Suécia reclama de dificuldades nas negociações com Turquia sobre adesão à OTAN

A reunião das delegações da Turquia, Suécia e Finlândia sobre a adesão à OTAN se deu em 26 de agosto no subúrbio da capital finlandesa Vantaa. De acordo com o governo finlandês, as discussões a nível de peritos vão continuar nos próximos meses. No memorando trilateral, assinado em Madri em junho de 2022, a Turquia, a Finlândia e a Suécia concordaram em criar um mecanismo conjunto permanente para o controle do cumprimento do memorando e a ampliação da parceria na área da segurança geral.