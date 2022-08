FSB: mais um ucraniano está envolvido no assassinato da jornalista russa Daria Dugina





Foi o cidadão ucraniano Bogdan Tsyganenko, nascido em 1978, que no dia 30 de julho chegou à Rússia através da Estônia e abandonou o país no dia do assassinato.

Conforme o serviço, Tsyganenko deu a Vovk as placas de carro falsificadas e documentos adulterados da cidadã real do Cazaquistão, Yulia Zaiko, tendo também lhe ajudado a construir o dispositivo explosivo improvisado em uma garagem alugada no sudoeste de Moscou.

“Como resultado de investigação das câmeras de vigilância, foi confirmado oficialmente que a autora do crime, a cidadã ucraniana Vovk Natalia Pavlovna, nascida em 1979, monitorava pessoalmente Daria Dugina no estacionamento para os convidados do festival Traditsia“, notaram na entidade.

A filha do filósofo russo Aleksandr Dugin, Daria, foi morta em 20 de agosto como resultado da explosão do carro dela na região de Odintsovo, nos arredores de Moscou. Em dois dias, o FSB disse ter resolvido o crime. Conforme o FSB, os serviços especiais ucranianos estão por trás do assassinato.

