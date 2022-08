Preço do gás na Europa pode chegar a € 5.000 por 1.000 m³, diz ex-presidente russo

No início da semana, Medvedev previu que o preço do gás na UE poderia chegar a US$ 4.000 (R$ 20,2 mil) por mil metros cúbicos até o final de 2022.

“Em conexão com o aumento dos preços do gás para 3.500 euros por mil metros cúbicos, sou forçado a incrementar o preço previsto para 5.000 euros até o final de 2022”, escreveu Medvedev no seu canal no Telegram.

Os preços do gás natural na Europa aproximaram-se de valores recordes no contexto de fornecimentos limitados da Rússia, de acordo com dados das operadoras de câmbio e transmissão de gás ICE com sede em Londres.

O preço estimado dos futuros de gás para entrega em setembro, de acordo com o ponto de comércio virtual para gás natural (TTF) nos Países Baixos, foi de US$ 3.507 em 26 de agosto, marcando o valor recorde para as operações dos pontos de comércio de gás na Europa desde 1996. O valor semanal aumentou em quase US$ 1.000, ou 40%.

Ao mesmo tempo, as cotações de gás na sexta-feira atingiram US$ 3.525 (R$ 17,8 mil), dando mais um passo rumo ao valor mais alto da história, de US$ 3.892 (R$ 19,7 mil).

Em resposta à operação especial na Ucrânia, os países ocidentais lançaram uma campanha de sanções abrangentes, em particular visando recursos energéticos russos.





