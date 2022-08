Autoridades não descartam cenário de Chernobyl e Fukushima na usina nuclear ucraniana

“Em caso de emissão de radiação, as consequências serão catastróficas não só para a região de Zaporozhie. Será uma situação equivalente às que aconteceram nas usinas nucleares de Chernobyl e Fukushima”, disse Balitsky.

Ele citou a opinião de especialistas, segundo os quais, se os geradores de reserva e as bombas móveis falharem, o núcleo do reator vai superaquecer e a instalação colapsará, com substâncias radioativas sendo ejetadas na atmosfera e disseminadas em milhares de quilômetros.