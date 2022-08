Truss planeja declarar China como ameaça para o Reino Unido – Times

“Liz [Truzz] endureceu o posicionamento do Reino Unido em relação a Pequim depois de ter se tornado ministra das Relações Exteriores, e ela vai seguir manifestando uma posição de falcão no cargo de premiê. Ela discute ativamente a coerção econômica da China, coopera com os países do G7 e outros aliados para mobilizar os investimentos para os países com nível baixo e médio de renda, a fim de se opor à iniciativa chinesa de ‘Um Cinturão, Uma Rota'”, cita o The Times as palavras de uma das fontes.