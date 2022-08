Sérvia prometeu riquezas por abandonar Kosovo — CMIO

Um enviado dos EUA disse a uma afiliada da CNN que a prosperidade na UE aguarda se a Sérvia “se afastar da narrativa”

Quanto mais cedo a Sérvia reconhecer a independência de Kosovo, mais rápido ambos poderão se reunir no próspero abraço da UE, na qual a ex-Iugoslávia alimentará toda a economia do continente, disse o enviado dos EUA para os Balcãs, Gabriel Escobar, nesta sexta-feira em entrevista uma afiliada local da CNN.

“Acho que temos que nos afastar da narrativa de que Kosovo é a Sérvia e seguir em direção à narrativa de que Kosovo e a Sérvia são a Europa”. Escobar disse à N1 TV na embaixada dos EUA em Belgrado.

“Você tem um futuro comum, e esse futuro está se afastando rapidamente dos problemas da década de 1990 e rapidamente para as oportunidades do século 21”. ele adicionou.

Neste futuro, os remanescentes da Iugoslávia se tornarão o “motor de crescimento para a Europa, para todo o continente”, Escobar explicou, um centro de produção de energia renovável, tecnologia da informação, transporte e transporte.

“Então, a realidade é que, eventualmente, todos vocês estarão ligados de qualquer maneira” começando por alguns arranjos econômicos regionais, como o “Bálcãs Abertos” iniciativa, e “eventualmente através da União Europeia. Quanto mais rápido pudermos resolver alguns desses problemas, mais rápido poderemos chegar a esse futuro de oportunidades ”. concluiu o enviado dos EUA.

Escobar estava em Belgrado para se encontrar com o presidente sérvio Aleksandar Vucic e o negociador da UE Miroslav Lajcak. Ele reconheceu que os EUA “não é participante” mas “apoiar o diálogo” entre a Sérvia e o Kosovo mediado pela UE.













No início da semana, ele se encontrou com o presidente interino de Kosovo, Vjosa Osmani, cujo escritório foi decorado com uma bandeira de “Dardânia” – um projeto político de unir todas as terras nos Balcãs reivindicadas por albaneses étnicos em um estado.

A última rodada de diplomacia do ônibus espacial ocorreu antes de 1º de setembro, prazo estabelecido pelas autoridades da província separatista sérvia para se livrar das placas e documentos de identificação sérvios dos sérvios étnicos que vivem no norte de Kosovo. A decisão de Pristina de impor as medidas no final de julho desencadeou protestos locais e barricadas nas estradas, com Belgrado prometendo agir para impedir “outro pogrom”. Após várias horas tensas, o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, decidiu “adiar” o movimento a pedido do enviado dos EUA em Pristina.

Desde então, a polícia da UE e as forças de manutenção da paz da OTAN foram mobilizadas em força nos municípios do norte de Kosovo, onde os sérvios étnicos são maioria, prometendo acabar com quaisquer barricadas ou protestos – mas não o confisco de documentos do governo albanês.

A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a então Iugoslávia. A província da Sérvia declarou independência em 2008, com apoio ocidental. Enquanto os EUA e a maioria de seus aliados o reconheceram, Sérvia, Rússia, China e a ONU em geral não o reconheceram.