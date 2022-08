Moderna processa rivais da Big Pharma por patentes de vacinas – CMIO

A gigante farmacêutica Moderna entrou com processos contra os concorrentes Pfizer e BioNTech, alegando que eles “copiado” sua tecnologia para criar sua vacina contra o coronavírus e infringiu patentes vinculadas ao processo de imunização.

A empresa anunciou a mudança na sexta-feira, dizendo que levaria a Pfizer e a BioNTech ao tribunal por violações de propriedade intelectual nos Estados Unidos e na Alemanha, onde a última empresa está sediada.

“Estamos entrando com essas ações judiciais para proteger a plataforma inovadora de tecnologia de mRNA na qual fomos pioneiros, investimos bilhões de dólares na criação e patenteamos durante a década anterior à pandemia de Covid-19”. O CEO da Moderna, Stephane Bancel, disse em um comunicado.

A tecnologia de RNA mensageiro em questão está em desenvolvimento desde 2010, acrescentou Bancel, observando que a plataforma foi patenteada pela primeira vez para uso com coronavírus em 2015. A empresa agora acredita que a Pfizer e a BioNTech “copiou ilegalmente as invenções da Moderna” para seus próprios produtos e têm “continuou a usá-los sem permissão.”













A BioNTech, que fez parceria com a Pfizer para criar a vacina Comirnaty, disse estar ciente do litígio, mas insistiu que todo o seu trabalho é “original” e que seria “defende-se vigorosamente contra todas as alegações de violação de patente”.

Embora a Moderna tenha dito em 2020 que não aplicaria nenhuma patente relacionada ao Covid-19 para garantir o acesso a vacinas, posteriormente reduziu essa promessa a países específicos de baixa e média renda, o que significa que grandes rivais como a Pfizer ainda podem enfrentar processos. No entanto, a empresa disse que não está tentando tirar a Comirnaty do mercado, mas apenas quer uma compensação pelas supostas violações de propriedade intelectual.

A ação legal mais recente segue uma série de ações semelhantes contra empresas farmacêuticas, incluindo a Moderna, que foi levada a tribunal pelas empresas de biotecnologia Arbutus Biopharma e Genevant Sciences no início deste ano pelo suposto uso de tecnologia de vacina patenteada. A Pfizer e a BioNTech, por sua vez, foram processadas pela alemã CureVac no mês passado por alegada violação de propriedade intelectual, e ainda outra empresa, a Alnylam, fez alegações semelhantes contra a Pfizer, BioNTech e Moderna.