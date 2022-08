Funcionários da educação demitidos após investigação sobre tiroteio em escola na Flórida — CMIO

O governador da Flórida acusou os membros do conselho escolar de falhas ‘indesculpáveis’ para manter os alunos seguros

O governador da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu quatro membros do Conselho Escolar do Condado de Broward, depois que uma investigação sobre um tiroteio em uma escola em 2018 recomendou que eles fossem demitidos por negligência e incompetência.

A decisão foi anunciada na sexta-feira com efeito imediato, e o gabinete do governador observou que foi tomada a conselho de uma investigação do grande júri que acusou os quatro funcionários de “incompetência, negligência do dever e abuso de autoridade” entre outras coisas.

“É meu dever suspender as pessoas do cargo quando houver evidências claras de… má conduta ou má conduta”, DeSantis disse em um comunicado, passando a condenar a “ações imperdoáveis ​​de membros do conselho escolar que demonstraram um padrão de encorajamento de comportamento inaceitável, incluindo fraude e má gestão”.

O governador disse que já havia escolhido substitutos para os quatro funcionários demitidos.













A investigação do grande júri descobriu que o conselho havia administrado mal um programa multimilionário para “iniciativas de segurança e renovação escolar”, e apesar de estar ciente dos problemas tomou pouca ação.

Além disso, mesmo quatro anos depois que um atirador em massa matou 17 alunos e funcionários da Marjory Stoneman Douglas High School, o conselho não conseguiu substituir um “alarme relacionado à segurança que poderia ter salvado vidas” durante o massacre.

O alarme de segurança “era e é uma prioridade tão baixa que permanece desinstalada em várias escolas”, o gabinete do governador continuou, citando as descobertas da investigação, acrescentando que “os alunos continuam sendo educados em prédios inseguros, envelhecidos, decrépitos e mofados que deveriam ter sido reformados anos atrás”.

Quatorze estudantes e três funcionários perderam a vida no tiroteio de fevereiro de 2018, que apesar de durar apenas sete minutos continua sendo o tiroteio mais mortal na história dos EUA.