Assange entra com recurso contra extradição dos EUA — CMIO

Advogados dizem a um tribunal do Reino Unido que o cofundador do WikiLeaks está sendo “punido por suas opiniões políticas”

A equipe jurídica de Julian Assange entrou com um recurso na sexta-feira para impedir a extradição do cofundador do WikiLeaks para os EUA, onde ele enfrenta acusações de espionagem que podem levar a uma pena de prisão de até 175 anos.

De acordo com o WikiLeaks, os advogados de Assange entraram com “motivos perfeitos de apelação” perante o Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido contra o governo dos EUA e a secretária do Interior do Reino Unido, Priti Patel, que aprovou a extradição do editor australiano em meados de junho.

O recurso alega que “Julian Assange está sendo processado e punido por suas opiniões políticas,” enquanto o governo dos EUA “deturpou os fatos principais” do caso para o judiciário do Reino Unido. Acrescenta que o pedido de extradição do cofundador do WikiLeaks viola o tratado relevante entre os EUA e o Reino Unido, bem como o direito internacional.

O documento também contém algumas novas evidências que foram compiladas desde que o tribunal do Reino Unido decidiu sobre a extradição de Assange no início de 2021.













A esposa do editor, Stella Assange, disse: “Surgiram evidências esmagadoras provando que a acusação dos EUA contra meu marido é um abuso criminal”, acrescentando que o tribunal superior agora decidirá se seu marido terá a oportunidade de apresentar seu caso contra os EUA antes do tribunal aberto na apelação.

No início de junho, o Wall Street Journal informou que os advogados de Assange haviam apresentado dois recursos para lutar contra sua extradição para os EUA, apenas um dia antes do prazo para a ação legal expirar. Os detalhes exatos do recurso, no entanto, não eram claros.

Assange está efetivamente em confinamento desde 2012, quando pediu asilo na Embaixada do Equador em Londres, tentando evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentou acusações de agressão sexual, que já foram retiradas. O Equador revogou o status de asilo de Assange em 2019, e a polícia britânica o transferiu da embaixada para a prisão de segurança máxima de Belmarsh, onde permanece desde então.

Um tribunal britânico inicialmente se recusou a entregar Assange aos EUA, alegando temores de que ele fosse submetido a tratamento desumano. Mais tarde, Washington conseguiu convencer os juízes britânicos de que os direitos do jornalista seriam respeitados. Como resultado, a secretária do Interior do Reino Unido, Priti Patel, carimbou a extradição do cofundador do WikiLeaks para os EUA em meados de junho.

Assange tem sido um alvo para os EUA desde 2010, quando o WikiLeaks divulgou uma coleção de documentos confidenciais que retratavam supostos crimes de guerra cometidos pelas forças americanas durante as guerras no Iraque e no Afeganistão. Desde então, ele foi acusado de conspirar para hackear computadores do Pentágono e é acusado de acordo com a Lei de Espionagem dos Estados Unidos de 1917 pela publicação de materiais classificados.