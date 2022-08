Ex-presidente checo sugere causa da inflação global — CMIO

Os atuais problemas econômicos se originaram muito antes da operação militar da Rússia na Ucrânia, diz Vaclav Klaus

O ex-presidente tcheco Vaclav Klaus rejeitou a noção de que o conflito ucraniano tenha sido a única razão para os problemas econômicos agora experimentados em todo o mundo.

“As questões que levaram ao aumento da inflação e a um enorme aumento nos preços da energia que agora originamos muito antes de 24 de fevereiro” quando a Rússia enviou suas tropas para a Ucrânia, Klaus disse ao jornal Seznam Sravy na sexta-feira.

“Isso é auto-infligido, isso é auto-infligido pelo Ocidente. A invasão russa apenas acrescentou a isso”, ele insistiu.

A Rússia é um grande fornecedor de gás, petróleo e carvão, mas é “apenas um dos jogadores” no mercado internacional, destacou o economista de 81 anos, que foi presidente da República Tcheca entre 2003 e 2013.

Assim, a redução do fornecimento de hidrocarbonetos russos para a UE e os preços crescentes da energia – que vieram como resultado de amplas sanções impostas a Moscou pelo bloco – simplesmente não podem ser a causa número um para as altas taxas de inflação e aumento dos preços da energia, Klaus insistiu.













“Eu não entendo por que a causa número um não está sendo mencionada. O ‘delírio verde’, a suposta luta contra as mudanças climáticas e o Green Deal da UE – essa é a causa fundamental do aumento dos preços”, ele disse, referindo-se às tentativas ocidentais nos últimos anos de mudar de combustíveis fósseis para fontes de energia renovável.

O ex-presidente exortou as partes envolvidas a encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, que já dura meio ano, alertando que a situação só “ficar cada vez pior” se não for feito logo.

“Não será suficiente que os representantes da Ucrânia e da Rússia se reúnam. É necessário que o Ocidente, especialmente os EUA, comece a negociar com a Rússia. Toda pessoa com pelo menos um pouco de inteligência entende isso.” ele também comentou.

Washington tem sido o maior apoiador de Kiev em meio ao conflito com Moscou, fornecendo à Ucrânia bilhões de dólares em assistência militar e financeira e inteligência. O último pacote de ajuda militar de US$ 2,98 bilhões – o maior até agora – foi anunciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, no meio da semana.

Klaus reiterou sua posição de que “sempre foi necessário falar com a Rússia.” Quando perguntado se ele poderia ser rotulado por alguns como o “voz de Putin” por fazer tais declarações, o político veterano respondeu que “Só um tolo pode dizer isso. E eu não me importo com o que um tolo diz.”