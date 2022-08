Reino Unido anuncia envio de drones para a Ucrânia — CMIO

Os navios subaquáticos ajudarão a eliminar minas na costa ucraniana, disse o Ministério da Defesa

O Reino Unido fornecerá à Ucrânia drones submarinos que serão usados ​​por Kiev para varrer minas, enquanto o país permanece em conflito com a Rússia, revelou o Ministério da Defesa no sábado.

No total, seis veículos submarinos não tripulados serão entregues, enquanto o Reino Unido também deve fornecer treinamento relevante para membros do serviço ucraniano em solo britânico, diz o comunicado. O ministério continuou dizendo que três drones serão fornecidos a partir de estoques do Reino Unido, com outros três a serem adquiridos da indústria de defesa.

Os veículos são projetados para serem operados “em ambientes costeiros rasos” a uma profundidade de até 100 metros, indicou o ministério, acrescentando que os drones devem identificar minas, permitindo que a Marinha ucraniana as retire.

De acordo com o comunicado, o Reino Unido e os EUA treinarão dezenas de militares da Marinha ucraniana para usar os drones nos próximos meses, com o primeiro grupo já tendo embarcado em exercícios.













As atividades de varredura de minas ganharam urgência depois que a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo mediado pela ONU e pela Turquia no final de julho, que desbloqueou as exportações de grãos no Mar Negro e visa manter rotas de trânsito seguras. Nesse sentido, o Ministério da Defesa do Reino Unido argumentou que “os esforços para tirar comida do país continuam a ser prejudicados pelas minas marítimas deixadas pelas forças russas ao longo da costa da Ucrânia.”

As entregas de trigo da Ucrânia, um grande produtor, foram interrompidas depois que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho no final de fevereiro. Cada lado acusou o outro pela interrupção dos embarques.

Os membros do serviço ucraniano que treinarão para operar drones aparentemente se juntarão a seus colegas em solo britânico. No final de julho, a Marinha Real disse que estava treinando 80 marinheiros ucranianos para operar máquinas em navios, garantindo que eles aprendessem exercícios de armas e controle de danos. Na época, a marinha também anunciou que venderia a Kiev dois caçadores de minas da classe Sandown, prestes a se aposentar.