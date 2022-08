Sérvia cancela grande evento LGBT — CMIO

Um festival pan-europeu foi adiado para “tempos mais felizes”, explica presidente

A Sérvia decidiu “cancelar ou adiar” um evento EuroPride que deveria acontecer na capital do país balcânico, Belgrado, em meados de setembro, anunciou o presidente Aleksandar Vucic no sábado.

“Isso é uma violação dos direitos das minorias, mas neste momento o Estado está pressionado por inúmeros problemas”, disse. Vucic disse durante uma conferência de imprensa.

O presidente explicou que o festival LGBTQ, que acontece em diferentes cidades europeias todos os anos e inclui uma Parada do Orgulho, não pode ir adiante devido a ameaças de extremistas de direita e medo de violência.

“Não é uma questão de saber se eles [the extremists] são mais fortes, mas você simplesmente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, e é isso”, disse Vuic. “Não estou feliz com isso, mas não podemos administrar.”

No início deste mês, milhares de pessoas saíram às ruas de Belgrado exigindo que o evento EuroPride fosse cancelado. Os manifestantes seguraram cartazes com as mensagens: “Não queremos uma parada gay e a ocupação do Ocidente!” e “Mantenha suas mãos longe de nossas crianças”, entre outros.

A Sérvia, que busca a adesão à UE, prometeu proteger os direitos LGBTQ como parte de sua integração ao bloco.













o “problemas” enfrentada pela Sérvia que Vucic mencionou incluiu a crise de Kosovo e a possibilidade de escassez de energia no inverno devido à redução do fornecimento de gás russo à Europa, que por sua vez resultou de sanções ocidentais a Moscou por sua operação militar na Ucrânia.

O presidente observou; “Não temos nenhum progresso” em conversações com a província separatista de Kosovo sobre sua decisão de proibir placas e identidades sérvias a partir de 1º de setembro.

Os organizadores do EuroPride insistiram que o evento na capital sérvia acontecerá apesar do anúncio de Vucic.

“O EuroPride em Belgrado não será cancelado e reunirá milhares de pessoas LGBTI+ de toda a Europa” Kristine Garina, presidente da European Pride Organizers Association, em um comunicado.

Garina também exortou as autoridades sérvias a “mantenha-se firme contra esses agressores e proteja o evento”.

Durante a mesma coletiva de imprensa, Vucic revelou que a primeira-ministra Ana Brnabic, que se identifica como lésbica e vive com uma parceira, continuaria liderando o governo depois que sua nova formação for anunciada na semana passada.

Brnabic, que é primeiro-ministro desde 2017, já foi acusado por grupos LGBTQ de não fazer o suficiente para ajudar as minorias sexuais no país.