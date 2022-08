Mídia estatal do Reino Unido acusada de contratação politizada — CMIO

Um ex-político trabalhista afirma que a corporação negou-lhe um cargo no conselho, temendo represálias do governo de Boris Johnson

O ex-membro do governo trabalhista James Purnell acusou a emissora estatal britânica BBC de bloqueá-lo de uma posição de destaque, supostamente para manter o favor do gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson.

Purnell ocupou vários cargos de alto escalão na BBC ao longo dos anos e foi seu diretor de rádio e educação entre 2016 e 2020. No entanto, quando o novo diretor geral da emissora, Tim Davie, ofereceu a Purnell uma posição no conselho em 2020 , outros diretores não executivos “decidiram que não queriam alguém com antecedentes trabalhistas”, Purnell disse em uma série de tweetsacrescentando que, no seu caso, “o Conselho da BBC decidiu que … a política deveria excluir.”

Antes de ingressar na BBC, Purnell atuou como secretário de cultura e, mais tarde, de trabalho e pensões, no governo trabalhista do então primeiro-ministro Gordon Brown. Quando ingressou na BBC em 2013, Purnell renunciou ao Partido Trabalhista.

Na sexta-feira, Purnell disse que não sabia quem exatamente insistiu em impedi-lo de assumir uma cadeira no conselho e insistiu que não se tratava de política partidária. “Indiscutivelmente, era uma parte legítima de seu papel como um conselho unitário”. ele disse, chamando “um momento de medo e vulnerabilidade.”













A emissora supostamente “senti que estava lidando com um risco existencial”, Purnell reivindicado. Ele apontou para o conselheiro-chefe de Boris Johnson, Dominic Cummings, que foi descrito pela mídia britânica como “guerra” com a BBC em 2020. “Eles entraram no modo hiper-cauteloso”, explicou Purnell.

O ex-executivo da BBC, que agora é vice-chanceler da University of the Arts London, passou a descrever o problema “institucional”, e enraizado no fato de que “o governo da época tem poder quase irrestrito sobre a fixação da taxa de licença e revisão da Carta”. Ele também pediu “criando freios e contrapesos independentes para ambos” antes da Revisão da Carta, prevista para 2026.

A BBC não comentou as declarações de Purnell até agora. Suas alegações seguem outro escândalo envolvendo a emissora. No início desta semana, a ex-apresentadora do BBC Newsnight Emily Maitlis acusou um “agente ativo do Partido Conservador” – o ex-chefe de comunicações nº 10, Sir Robbie Gibb – de moldar a produção de notícias da emissora e atuar como um “árbitro da imparcialidade”.

A própria Maitlis foi encontrada violando as regras de imparcialidade depois que ela compartilhou um tweet criticando o tratamento do governo da crise do Covid-19 em 2021. Naquele ano, a BBC também foi acusada de viés de esquerda depois de nomear Jess Brammar, ex-editor -em-chefe do Huffpost UK, como seu editor executivo de notícias. Brammar era conhecida anteriormente por suas críticas ao Brexit e ao primeiro-ministro Boris Johnson.