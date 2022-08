23 mortos e dezenas de feridos em confrontos na Líbia – CMIO

Intensos confrontos entre grupos militantes rivais deixaram pelo menos 23 mortos e 140 feridos, dizem autoridades

Intensos combates eclodiram na capital líbia de Trípoli na noite de sábado. Desde então, a cidade foi tomada pela violência, de acordo com testemunhas citadas pela mídia internacional. A violência tirou a vida de pelo menos 23 pessoas, disse o Ministério da Saúde da Líbia, com sede em Trípoli, chamando-o de “preliminares” figuras. Também não está claro se os mortos eram combatentes ou civis.

Os combates também deixaram pelo menos 140 pessoas feridas, acrescentou o ministério. Fotos e vídeos que surgiram nas redes sociais mostram nuvens de fumaça preta subindo sobre a cidade enquanto pessoal armado e equipamentos militares se deslocam pelas ruas. Vários vídeos também supostamente mostraram edifícios residenciais sendo atingidos por fogo de artilharia. Tiros e explosões podem ser ouvidos em alguns vídeos.

🇱🇾🇫🇷Vídeos de confrontos estão vindo de Trípoli em meio a rumores de ofensiva pró-Bashagha na capital da Líbia Al Jazeera relata que milícias Misrata leais a Bashagha estão se dirigindo massivamente para Trípoli. Muitos pró-Dbeibah acusando a França de estar por trás dessa ofensiva. pic.twitter.com/50NfegYLTd — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) 27 de agosto de 2022

Alguns meios de comunicação já descreveram os combates como os piores em dois anos, durante os quais a nação devastada pela guerra vive uma relativa paz. Dois governos – o Governo de Unidade Nacional (GNU), com sede em Trípoli, sob o primeiro-ministro Abdulhamid al-Dbeibah, e sua administração rival liderada por Fathi Bashagha, apoiado pelo parlamento líbio com sede na cidade oriental de Tobruk – ainda disputam o poder no país. .

Os confrontos eclodiram na noite de sábado, quando um dos principais grupos militantes de Trlipoli atacou uma base mantida por outro grupo que apoia um governo diferente. Os militantes têm usado armas pequenas, bem como metralhadoras e morteiros durante os combates.

ASSISTA: Há tiroteio entre grupos locais em Trípoli, na Líbia. A violência ocorre na sequência de um acúmulo de forças rivais na cidade na semana passada, à medida que as tensões entre facções rivais aumentam. #Trípoli#Líbiapic.twitter.com/PFAJE089MD — BNN Newsroom (@BNNBreaking) 27 de agosto de 2022

De acordo com a Reuters, grandes forças, incluindo centenas de veículos, estão entrando na cidade por vários lados, incluindo oeste, leste e sul. Diz-se que as forças estão apoiando o governo de Bashagha, apoiado pelo parlamento. No entanto, não está claro se ele pretende montar uma ofensiva na capital líbia e derrubar al-Dbeibah pela força. Ambos os líderes já se acusaram de atrapalhar as negociações políticas que deveriam ajudar as partes em conflito a chegar a um acordo.

Confrontos urbanos em áreas civis altamente populosas deixam para trás inúmeras tragédias em #Trípolientre mortos, deslocados e indigentes… Os confrontos continuam enquanto a população cresce descontente e indignada com grupos armados, autoridades e a “comunidade internacional”. pic.twitter.com/Q1rWPGNR8p — Emadeddin Badi (@emad_badi) 27 de agosto de 2022

Bashagha também é apoiado pelo comandante oriental líbio, Khalifa Haftar, que ainda mantém laços estreitos com o parlamento de Tobruk. Haftar tentou lançar sua própria ofensiva contra Trípoli em 2019, mas seu ataque acabou fracassando, levando a um cessar-fogo em 2020 e a um processo de paz apoiado pela ONU.

A missão da ONU na Líbia expressou sua preocupação com o bombardeio de distritos civis durante os confrontos e pediu um cessar-fogo imediato. A Líbia está em crise desde o golpe de 2011 apoiado pela OTAN que derrubou o líder de longa data do país, Muammar Gaddafi, que mais tarde foi assassinado. A nação está dividida entre os governos oriental e ocidental desde 2014. O processo de paz apoiado pela ONU previa eleições nacionais marcadas para dezembro de 2021, mas a ideia foi abandonada em meio a disputas sobre a votação. O desenvolvimento viu as tensões aumentarem entre as duas potências rivais novamente.