O principal diplomata da UE, Josep Borrell, anunciou um acordo sobre a liberdade de circulação entre Belgrado e Pristina

A Sérvia e o Kosovo chegaram a um “acordo de livre circulação” após semanas de tensões, o principal diplomata da UE, Josep Borrell, disse no sábado, acrescentando que estava “feliz em anunciar” o acordo entre o presidente sérvio Aleksandar Vucic e o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti.

Na sequência da reunião da semana passada entre os dois líderes em Bruxelas e “intensos esforços de acompanhamento em Pristina e Belgrado”, A Sérvia concordou em abolir os documentos de entrada e saída para portadores de identidade de Kosovo, e Kosovo concordou em não introduzir os mesmos para portadores de identidade sérvia, disse Borrell em comunicado.

Os sérvios que vivem na parte norte da província separatista, bem como outros residentes do Kosovo, poderão viajar livremente entre a Sérvia e o Kosovo usando suas carteiras de identidade existentes, disse o comunicado, acrescentando que a UE “recebeu garantias do primeiro-ministro Kurti para esse fim”.













Borrell então elogiou o desenvolvimento dizendo que “encontramos uma solução europeia que facilita as viagens entre Kosovo e Sérvia.” Ele elogiou particularmente as ações de Vucic dizendo que o presidente sérvio “mostrou responsabilidade e liderança hoje.” O diplomata sênior da UE também agradeceu aos EUA “pelo seu apoio ao diálogo facilitado pela UE”, chamando isso “um exemplo de excelente cooperação prática UE-EUA.”

Borrel admitiu que “o problema com as placas” ainda não tinha sido resolvido e exortou os dirigentes da Sérvia e do Kosovo a “continuar mostrando pragmatismo e construtividade” neste sentido também. Ainda assim, ele disse que “hoje é um dia muito bom.”

Belgrado aparentemente não compartilhava o sentimento alegre de Bruxelas. Falando aos cidadãos sérvios no sábado, Vucic descreveu as conversas com “Albaneses do Kosovo” Como “muito mal sucedido, extremamente difícil”, acrescentando que “no final chegamos ao ponto em que não concordamos em nada.”













O líder sérvio insistiu que “reconhecimento mútuo” nunca estará na agenda como Belgrado “não posso esquecer que Kosovo faz parte da Sérvia.” Ele também disse que as autoridades em Bruxelas estão desperdiçando seu tempo e dinheiro se acham que podem facilitar esse acordo.

Vucic confirmou que a Sérvia aceitaria as identidades de Kosovo quando se trata de viajar, mas só o faria “por razões práticas”, para “permitir a liberdade de movimento”. Tal passo “não pode ser interpretado como reconhecimento da independência unilateralmente declarada do Kosovo, nem prejudica a soberania”, ele adicionou.

O importante é que “Os sérvios de Kosovo e Metohija podem se mover, entrar e sair livremente do território de Kosovo e Metohija”, disse Vucic, acrescentando que Belgrado está pedindo “Para garantias da UE, pedimos que todos os sérvios do norte de Kosovo e Metohija possam entrar no território de Kosovo e Metohija com documentos sérvios e que possam sair quando quiserem”.

Estamos sempre prontos para um compromisso, mas não chegamos a isso. Kurti está convencido de que, com sua propaganda, eles conseguirão convencer o povo sérvio a desistir de seu estado da Sérvia.

O desenvolvimento ocorreu um dia depois que o enviado dos EUA para os Bálcãs, Gabriel Escobar, pediu à Sérvia que reconhecesse Kosovo e prometeu prosperidade na UE para ambos. Vucic respondeu dizendo que não ficou surpreso ao ouvir algo assim de um diplomata americano.



“Não esqueça que ele representa a política americana. O que você espera dele, que novidade é essa para você?!” disse o presidente sérvio no sábado, acrescentando que “elas [the US] conte-nos isso por 23 anos!”