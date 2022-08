EUA enviam navios de guerra pelo Estreito de Taiwan — CMIO

Dois cruzadores dos EUA passaram pela ilha autônoma na primeira manobra desse tipo desde a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi

Os EUA enviaram dois de seus navios de guerra para o Estreito de Taiwan em uma primeira missão desse tipo desde a controversa visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei, informou a Marinha no sábado.

O USS Chancellorsville e o USS Antietam, ambos cruzadores de mísseis guiados da classe Ticonderoga, estão navegando por águas internacionais na área, de acordo com um comunicado da 7ª frota dos EUA.

De acordo com a 7ª frota dos EUA, o trânsito de navios de guerra é “rotina” e “demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto”. O comunicado ainda frisou que a missão está sendo realizada “de acordo com o direito internacional”.

Os militares chineses foram colocados em alerta máximo devido à passagem dos navios e estão prontos “parar quaisquer provocações em tempo hábil“, disse Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA), disse.

As chamadas operações de liberdade de navegação da Marinha dos EUA tendem a atrair a ira de Pequim.













“As frequentes provocações e exibições dos EUA demonstram plenamente que os EUA são o destruidor da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan e o criador dos riscos de segurança no Estreito de Taiwan”, afirmou Shi em julho, referindo-se a uma missão semelhante das forças americanas.

A implantação ocorre após uma série de visitas de legisladores dos EUA a Taiwan, com a última ocorrendo na quinta-feira, quando a senadora norte-americana Marsha Blackburn chegou à ilha autônoma. No início deste mês, uma delegação do Congresso dos EUA composta por quatro democratas e um republicano viajou para Taipei “para discutir as relações EUA-Taiwan, segurança regional, comércio e investimento, cadeias de suprimentos globais, mudanças climáticas e outras questões significativas de interesse mútuo.”

Todas essas viagens seguiram-se a uma visita especialmente inflamatória da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, no início de agosto, que derrubou as relações entre Washington e Pequim e desencadeou exercícios militares chineses maciços na área. Pequim percebeu a visita da segunda pessoa na linha de sucessão presidencial como uma violação do princípio “Uma China” pelos mais altos níveis de poder em Washington.

O Estreito de Taiwan, que separa a ilha autônoma da China continental, tem sido uma fonte de tensão militar desde 1949, quando os nacionalistas chineses fugiram para Taiwan depois de perder a Guerra Civil para os comunistas.