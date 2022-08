França procura consertar cercas com ex-colônia rica em energia — CMIO

Os países da UE estão lutando para encontrar alternativas à medida que seus estoques de gás natural russo diminuem

O presidente francês Emanuel Macron está em visita oficial à Argélia em uma tentativa de melhorar as relações com a ex-colônia. A viagem coincide com o aprofundamento da crise energética na Europa, com os países da UE lutando para encontrar suprimentos alternativos de gás natural em preparação para o inverno.

Os preços da eletricidade na França para o próximo ano atingiram um nível recorde na sexta-feira, com o contrato do ano seguinte subindo até 13%, para 1.022 euros por megawatt-hora, na Bolsa de Energia Europeia.

Os preços da energia têm batido recordes quase todos os dias, já que as sanções ocidentais limitaram o fornecimento de gás natural russo à UE. Além disso, os membros do bloco vinham tentando ativamente diversificar as importações de energia para reduzir sua dependência de Moscou muito antes da introdução das penalidades relacionadas à Ucrânia.

A Argélia ajudou a Europa a diversificar seu suprimento de energia bombeando mais gás para a Itália, observou Macron na quinta-feira.













A visita do presidente francês ocorre após décadas de tensão entre os dois países devido a memórias conflitantes da guerra de independência da Argélia. A Argélia chamou de volta seu embaixador em Paris sobre a questão no ano passado.

No mês passado, a italiana Eni, a norte-americana Occidental Petroleum, a francesa Total e o grupo argelino Sonatrach assinaram um contrato de 25 anos de compartilhamento de produção de petróleo e gás no valor de US$ 4 bilhões. A Argélia fornece cerca de 11% do gás natural consumido na Europa.

No entanto, segundo Macron, o gás argelino não poderá alterar a situação do abastecimento de gás francês, que representa apenas 20% do balanço energético total do seu país.

No início deste mês, a Electricite de France disse que várias de suas usinas nucleares, a principal fonte de energia do país, devem voltar a funcionar mais tarde do que o esperado.

