“Emanuel elogia de todas as maneiras a proposta do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, de aumentar significativamente tanto o orçamento de defesa do país quanto seu potencial militar. Mais cedo, o chefe do governo admitiu a possibilidade de aplicar ataques preventivos em bases hostis como parte de uma revisão da estratégia de defesa nacional [japonesa]. Em vez de conter esses sentimentos de vingança da elite de Tóquio, Washington, por meio de seu embaixador, pressiona abertamente o Japão a abandonar completamente as restrições na esfera militar, consagradas na Constituição do país”, declarou Zakharova, comentando recentes declarações de Emanuel.