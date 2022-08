Os preços do gás na Europa continuam subindo — CMIO

Os preços spot do gás natural na Europa continuam subindo com os futuros de setembro no hub TTF na Holanda saltando para quase US$ 3.500 por mil metros cúbicos na sexta-feira, de acordo com dados da bolsa ICE de Londres.

Os preços atingiram seu nível mais alto desde março.

A alta de preços começou na semana passada, depois que a gigante russa de energia Gazprom disse que a única turbina operacional no oleoduto Nord Stream 1 seria fechada para obras de manutenção a partir de 31 de agosto. O trânsito de gás pela rota será totalmente suspenso até 2 de setembro.

Enquanto isso, os países europeus estão tentando encher as instalações de armazenamento de gás antes da temporada de aquecimento. O trabalho de manutenção não programado agrava tanto o risco de recessão quanto a escassez de energia no inverno em todo o continente.

Desde o final de julho, o gasoduto Nord Stream 1 foi utilizado em 20% de sua capacidade total devido ao desligamento de várias turbinas a gás. Um deles foi enviado a Montreal para reparos e ficou preso lá devido às sanções canadenses contra a Rússia pelo conflito na Ucrânia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Canadá devolverá turbinas para gás russo

A pedido da Alemanha, Ottawa anunciou uma isenção para as turbinas em julho e enviou uma delas, mas a Gazprom recusou a entrega, alegando irregularidades na documentação.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT