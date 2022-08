Mundo e América Latina sentem falta do Brasil, diz alta comissária da ONU para direitos humanos

“O Brasil é um país muito importante no mundo. Historicamente, ele tinha desempenhado um papel importante para ser uma voz forte para apoiar a voz de todo o resto da América Latina. E essa voz fez falta. Esse guia que, no mundo, tinha sido uma postura muito importante do Brasil, tratando de incidir para que os países em desenvolvimento pudessem ter melhores oportunidades e que fossem escutados. E não vimos isso nos últimos anos”, observou a alta comissária da ONU para direitos humanos.