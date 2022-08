Rússia ainda ganha bilhões com o comércio dos EUA – AP – CMIO

Centenas de vários tipos de mercadorias russas não autorizadas no valor de bilhões de dólares continuam a fluir para os portos dos EUA, informou a Associated Press na quinta-feira.

O relatório destacou que mais de 3.600 carregamentos de madeira, metais, borracha e outros produtos chegaram aos portos americanos da Rússia desde fevereiro. “Essa é uma queda significativa em relação ao mesmo período de 2021, quando cerca de 6.000 remessas chegaram, mas ainda soma mais de US$ 1 bilhão em comércio por mês”. A AP escreveu, acrescentando que as cargas chegam aos portos dos EUA quase todos os dias.

Também observou que “Proibir a importação de certos itens provavelmente prejudicaria mais esses setores nos EUA do que na Rússia.” Alguns importadores dos EUA supostamente obtêm materiais alternativos em outros lugares, mas muitos outros não têm essa escolha.

Os itens enviados são “claramente legal e até mesmo encorajado pelo governo Biden”, De acordo com o relatório. No entanto, em alguns casos, a origem dos produtos enviados dos portos russos pode ser difícil de discernir. Por exemplo, as empresas de energia dos EUA continuam a importar petróleo do Cazaquistão através dos portos russos, embora esse petróleo às vezes seja misturado com o combustível russo proibido.

A Rússia é um importante exportador de metais como alumínio, aço e titânio, disse o economista do Morgan Stanley, Jacob Nell, à AP, explicando que cortar esse comércio pode elevar drasticamente os preços para os americanos que já lutam contra a inflação.

“A ideia básica com as sanções é que você está tentando agir de uma maneira que cause mais dor ao outro lado e menos dor a si mesmo.” ele disse.

