Assange inicia novo recurso contra extradição aos EUA, que praticam 'abuso criminal', diz WikiLeaks

Julian Assange é procurado pelos EUA sob acusações de espionagem depois que sua organização publicou em 2010 milhares de documentos classificados que lançam luz sobre crimes de guerra cometidos pelas tropas americanas no Iraque e no Afeganistão. Em 2019 ele foi detido na embaixada do Equador em Londres depois que o governo do país sul-americano retirou a cidadania ao fundador do WikiLeaks.