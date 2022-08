Ex-chefe de energia alerta poloneses sobre ameaça de gás — CMIO

O aumento dos preços do gás natural pode levar à falência empresas de energia menores na Polônia, de acordo com Petr Wozniak, ex-chefe da empresa estatal de petróleo e gás do país PGNIG.

Wozniak disse que o problema decorre do fato de as empresas de energia comprarem gás no mercado spot europeu, onde os preços estão em alta há meses.

“Assim, os preços que as empresas terão que pagar no mercado spot para comprar gás vão aumentar cada vez mais… Há uma séria ameaça aqui de que as empresas não terão dinheiro suficiente para pagar as garantias. Então essa empresa será obrigada a desistir da licitação… Se não tem onde comprar gás, não pode vender para o cliente final. Empresas individuais podem falir”, alertou Wozniak em entrevista à rádio RMF FM, acrescentando que “na virada do ano, podemos esperar aumentos de preços muito sérios.”

Anteriormente, foi relatado que a PGNiG está contratando ativamente empréstimos para comprar no mercado à vista depois de se recusar a pagar rublos pelo fornecimento de gás russo. Nos últimos dois meses, a empresa assinou quatro contratos de empréstimo com várias instituições financeiras no valor de vários bilhões de euros.

