As importações de bens russos pelo México tiveram um aumento anual substancial de mais de 20% durante os primeiros seis meses do ano em curso, de acordo com os últimos números divulgados pelo Banco do México.

Em termos monetários, as importações mexicanas da Rússia somaram US$ 1,193 bilhão. Somente em junho, as compras de produtos russos pela nação norte-americana ultrapassaram US$ 275 milhões – o segundo maior valor da história do México. Em maio de 2021, o país comprou produtos russos no valor de US$ 283,9 milhões.

Em 2021, o volume de negócios entre os dois países atingiu um recorde, superior a US$ 4,5 bilhões.

Os EUA continuam sendo o parceiro comercial mais importante do México. Em 2021, o volume de negócios comercial entre os dois países foi de mais de US$ 661 bilhões. Em julho, o chanceler Marcelo Ebrard anunciou que as empresas americanas planejavam investir US$ 40 bilhões na economia mexicana até 2024.

A Rússia é o principal fornecedor internacional de fertilizantes para o México, respondendo por quase um quarto de todas as importações mexicanas de nitrogênio e fertilizantes mistos de nitrogênio, fósforo e potássio.

Aço laminado, alumínio e borracha sintética estão entre as outras importações importantes do país da Rússia.

