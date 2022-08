Johnson previu as contas de eletricidade incompreensíveis da Grã-Bretanha

MOSCOU, 28 de agosto – RIA Novosti. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que os próximos meses serão difíceis para os moradores e as contas de eletricidade serão incompreensíveis.

“Os próximos meses serão difíceis, talvez muito difíceis. Nossas contas de energia serão alucinantes. Para muitos de nós, as contas de aquecimento doméstico já são assustadoras”, escreveu ele em um artigo para o Daily Mail.

Segundo o político, o início da operação militar da Rússia na Ucrânia “assustou os mercados de energia”. Ao mesmo tempo, Johnson tem certeza de que “o povo ucraniano vencerá nessa queda de braço cruel”, assim como o Reino Unido, que, segundo o ex-chefe do gabinete, sairá mais forte da crise.

Boris Johnson, que substituiu Theresa May como primeira-ministra em 2019, anunciou em 7 de julho que estava deixando o cargo de primeiro-ministro e líder do Partido Conservador. O novo líder da facção parlamentar será anunciado após votação interna. A ministra das Relações Exteriores Liz Truss e o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak avançaram para a rodada final.