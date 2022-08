Brasileiro sob custódia do departamento de imigração dos EUA morre em hospital

Segundo a Patrulha de Fronteira dos EUA, Kesley Vial, de 23 anos, Mais tarde, o jornal O Globo informou ele foi transferido para o Centro de Detenção do Condado de Torrance (TCDF, na sigla em inglês), no Novo México.

De acordo com o ICE, o brasileiro foi encontrado inconsciente no último dia 17, enquanto estava detido no TCDF. A equipe médica do centro prestou os primeiros socorros e entrou em contato com os paramédicos locais.